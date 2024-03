Tras el ataque que normalistas de Ayotzinapa lanzaron contra la Fiscalía de Guerrero, en protesta por la fuga del policía que victimó a uno de sus compañeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los estudiantes a que no abusen.

“Pues están en su derecho de manifestarse, sólo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso. Entonces ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado”.

Asimismo, hizo un llamado al policía que se escapó a que se entregue. (Por Arturo García Caudillo)