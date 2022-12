Que no se dejen manipular por la delincuencia, es el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a los ciudadanos de poblaciones donde los cárteles del narcotráfico hacen regalos a cambio de su respaldo, particularmente en el estado de Jalisco.

“Pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas, que no quieren a Guardia Nacional. Nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán. ¿Qué le digo a la gente? Pues que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas. Estoy hablando de cómo están queriendo reactivar estos mecanismos para que no haya vigilancia”.

Y es que, asegura, las bandas criminales entregan despensas y juguetes a cambio del apoyo de la gente, evitando con ello decomisos y arrestos. (Por Arturo García Caudillo)