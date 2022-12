En 2023 no habrá cuesta de enero, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirle a la gente que no va a haber cuesta de enero. También hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Hay que ahorrar. Por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el Plan Antiinflacionario, estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía. Y decía yo que no va a haber cuesta de enero, como sucedía antes, porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25 por ciento de aumento”.

Aseguró que no hay quejas sobre incumplimiento de patrones en torno al pago de aguinaldos, por lo menos no en el sector público, y aprovechó para desear una feliz Navidad a los mexicanos. (Por Arturo García Caudillo)