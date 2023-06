Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue positiva la reunión que sostuvo ayer con los once consejeros del INE, a quienes pidió que actuaran con independencia.

“Siempre planteé de que cada quien es responsable y además lo he hecho siempre así, de sus actos. Y no me gusta, ayer se lo dije a los INE, yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer, ustedes son independientes, son autónomos, nomás que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas, como era antes el INE, actúen con independencia”.

Por otro lado, volvió a arremeter en contra del Poder Judicial, particularmente en contra del Consejo de la Judicatura y reveló que trató de convencer a cinco ministros, los cuatro que él propuso y uno más, para que votaran a favor de que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena. (Por Arturo García Caudillo)