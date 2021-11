Aunque no es parte de la agenda, no dudará en hablar de la reforma eléctrica durante la reunión que sostendrá la próxima semana con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga, porque es muy respetuoso, y ese es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, o a hacerles recomendaciones, y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho. Pero en el caso de que me dijera algo, le diría pos presidente, es que no quieren dejar de robar y dígame que se hace en estos casos, ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?”.

Lo anterior ante la supuesta inconformidad que hay de los inversionistas estadounidenses sobre la iniciativa de reforma eléctrica que analiza el Congreso de nuestro país. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)