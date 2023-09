A pesar de las denuncias hechas por atletas de alto rendimiento por la falta de apoyo de la Conade, el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda la dirección de Ana Gabriela Guevara al frente de este organismo.

“Yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte, pues que las autoridades resuelvan, en este caso la fiscalía, pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo pruebas. Que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara, que ha hecho bien las cosas. Acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara, ella va a continuar como la coordinadora”.

Dice no tener ningún reporte sobre malos manejos financieros en la Conade y reitera que no faltarán los recursos para apoyar a los deportistas. (Por Arturo García Caudillo)