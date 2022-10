Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento en el trabajo informal, pero asegura que gracias a ello se evitó un estallido social.

“Creció muchísimo la economía informal, pero al mismo tiempo fue una bendición, fue la forma en que la gente resistió y los migrantes, que nos ayudaron muchísimo, sino, hubiera habido un estallido social. Es más, no exagero, no les va a gustar a mis adversarios conservadores, pero si no se hubiese dado el cambio, y hubiese seguido lo mismo, el país estaría hundido, pero no sólo con mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos”.

Sin embargo, vaticinó que el turismo y la inversión extranjera crecerán como nunca y que las grandes obras de infraestructura servirán igualmente para fomentar el empleo formal, el cual ha venido aumentando luego de la pandemia. (Por Arturo García Caudillo)