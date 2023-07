A pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cerró su investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, por la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que eso es mentira.

“Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado ha sido por la colaboración, precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Pero una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución”.

Explicó que hay 115 detenidos por este caso, incluidos el ex procurador Murillo Karam y dos generales del Ejército. (Por Arturo García Caudillo)