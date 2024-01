Se mofa el presidente Andrés Manuel López Obrador, del anuncio hecho por la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, de hacerle la competencia con su propia conferencia Mañanera.

“Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener Mañanera, me da mucho gusto. A las diez de la mañana. No le hace. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está mucho muy bien, porque eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra Mañanera hace veinte años, cuando fui Jefe de Gobierno, salieron también del bloque conservador, de un partido, del PAN, que iban a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses”.

Aquella vez no duraron, añadió, pero por eso espera que ahora sí duren. (Por Arturo García Caudillo)