Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador que debido a que amaneció con una ligera afección en la garganta, se realizará una prueba para descartar un nuevo contagio por Covid.

“Lo escucho un poquito ronco. -Sí, amanecí ronco. Si nos puede hablar un poquito de eso. -Me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”.

Explicó que aunque ha habido un incremento considerable en los contagios, aún no se refleja en hospitalizaciones pues la variante Ómicron no tiene la misma letalidad que Delta.

“En la gran mayoría de las personas vacunadas la variante ómicron es un covidcito, o sea que no tiene la potencia que tenía la variante delta”.

E invitó a quienes no se han vacunado a hacerlo. Más vale un pinchazo en el brazo, que un tubo en el gaznate, expresó. (Por Arturo García Caudillo)