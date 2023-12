Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial, particularmente en contra del ministro Javier Laynez Potisek.

“Recibiendo consigna, ¿no?, de sus jefes. Estuvo ahí pendiente, haciendo guardia porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche, concluía un término para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato y como a los del bloque conservador no les convenía, le hablaron al señor Laynez, al ministro. La verdad que no tengo nada contra él. O sea, no es nada personal, es que él es el que me sirve, en este caso, para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae el ministro Laynez en lo personal”.

Sin embargo, lo criticó por varias decisiones con las que frenó acciones de su administración, como echar abajo la prohibición de la venta de vapeadores, o el amparo sobre los fideicomisos del Poder Judicial. (Por Arturo García Caudillo)