“El Sol” de México deslumbró a más de 40 mil personas que asistieron al primero de los shows que Luis Miguel ofrece en Guadalajara.

El cantante llegó puntual a la cita y desde la primera canción “Será que no me amas”, el público se puso de pie y coreó cada uno de los casi 50 temas que interpretó “Luis Mi”, entre las que destacaron los duetos virtuales que realizó con Michael Jackson y Frank Sinatra, además de “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Tengo todo excepto a ti”, “Oro de ley”, “Te necesito”, así como los temas de sus discos “Romances” y “México en la piel” acompañado por el Mariachi Vargas.

A pesar de que Luis Miguel simplemente se dedicó a cantar y no dijo ni “Buenas noches”, la gente quedó maravillada con su actitud más relajada y sonriente que en anteriores presentaciones.

Luego de casi dos horas de show, el cantante se despidió, pero esta noche regresará al mismo recinto para cumplir con su segunda fecha pactada. (Por Katia Plascencia Muciño)