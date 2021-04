Aunque la veda electoral no le permite llevar a cabo las actividades que acostumbra los fines de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó esta mañana a Tabasco, para continuar con la supervisión de las obras del Tren Maya.

“Me tengo que ir, voy a una gira, digo, no puedo ir a gira, voy a una supervisión. Voy a Tabasco y el avión, ya saben ustedes, es de línea y no espera. Entonces, no quiero que me vayan a dejar. Voy a hacer una evaluación del Tren Maya”.

Por otro lado, antes de partir, explicó que lo que se tiene comprometido para la compra de vacunas anticovid, asciende a 38 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido entre 8 mil y 10 mil millones. (Por Arturo García Caudillo)