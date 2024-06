Luego de que actores y cantantes han dado su autorización para hacer una película o serie biográfica, el grupo venezolano Los Amigos Invisibles aseguraron que sí han tenido ofertas para que ellos hagan algo así, pero los productores, no aceptan sus condiciones, así lo reveló Catire, bajista de la agrupación.

“Sabes que hemos hablado porque no es que nos han llovido ofertas, pero sí se han acercado como tres personas hablar sobre esto, ahorita con Netflix, Amazon, y todo eso, y nosotros lo que dijimos es sí, vamos a hacer algo de Los Amigos Invisibles tiene que ser una comedia, tiene que ser que la gente la vea y se muera de la risa, y en eso quedamos de acuerdo, pero bueno, todavía la gente como que, las compañías, las productoras todavía no han creído en ese producto”.

Los Amigos Invisibles se presentarán el 14 de junio en el C4 Concert House, lugar que se abrió hace algunas semanas en la perla tapatía. (Por Katia Plascencia Muciño)