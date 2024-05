Fue por el calor, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de los apagones de ayer en once entidades del país.

“Se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país y el Cenace, que es el que controla lo de la distribución de energía tiene sistemas de alarma y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país tuvieron apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica, pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía, aún con esto. Es que yo creo que fue algo excepcional que no se esperaba”.

Es necesario ponerse de acuerdo, añade, para que no se vuelva a repetir, porque la mitad de la generación de energía del país la producen particulares y lo que se busca es que todas las plantas de generación estén en buen estado. (Por Arturo García Caudillo)