Pedro Kumamoto asegura que es falso que los cambios realizados a raíz de la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco en función de la paridad, se hayan aplicado con el único propósito de garantizarle la candidatura a la alcaldía de Zapopan.

“Esta sentencia llegó el viernes si no mal recuerdo, pero desde el jueves en la mañana, las dirigencias de todos los partidos políticos que conforman esta coalición estaban reunidas precisamente para hacer modificaciones al convenio de coalición. Es mentira plantear que todas las modificaciones que se hicieron, que cada uno de los municipios que salió o entró se debió a un tema de Zapopan. Por el contrario, lo que ha estado pasando es que existía un diálogo previo, previo a esta semana, en donde todos los partidos planteaban, sabes qué, municipio X municipio Y yo lo tenía dentro de la alianza pero mi militancia me dice que no, o viceversa”.

Kumamoto sostiene que la Coalición de Morena cumplió con los lineamientos de paridad, por lo que no está de acuerdo con la resolución del tribunal, la cual será impugnada. (Por Gricelda Torres Zambrano)