El Festival Tecate Coordenada que llevará a cabo en el valle de la Arena VFG los próximos 7 y 8 de octubre y contará con cuatro escenarios en donde se podrá disfrutar de las diferentes agrupaciones musicales, pero uno de ellos será la carpa Casa Comedy, en donde comediantes y standuperos ofrecerán lo mejor de sus rutinas.

Tal es el caso de Emiliano Gama quien considera un sueño el presentarse en dicho festival.

“La verdad es que es un sueño mío estar en un festival, siempre… Tengo muchos amigos que ya lo hicieron y siempre me dio mucha envidia y ahora por fin me toca acompañarlos, y además está muy padre porque voy a estar en compañía de gente, de comediantes a los que quiero muchísimo, como Ray Contreras, como Alexa Zuart, como Alexis de Anda, como el Chaparro Salazar, que vamos a estar ocupando el espacio de comedia ahí en el Coordenada y que mejor, que es un club en el que me siento muy orgulloso de pertenecer”.

Además de Emiliano Gama, en la carpa Casa Comedy se presentarán Alex Quiroz, Chaparro Salazar, Alexis de Anda y Platanito Show, entre otros. (Por Katia Plascencia Muciño / @emilianogama)