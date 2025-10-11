Una gran sorpresa se vivió en el tenis. El francés Valentin Vacherot logró la victoria más importante de su carrera al vencer 6-3, 6-4 al serbio Novak Djokovic para llegar a la final del Masters de Shanghai, donde enfrentará a su primo Arthur Rinderknech el cual dio la nota al eliminar a otro favorito, Daniil Medvedev, en la otra semifinal por parciales 4-6, 6-2 y 6-4.
La final será este domingo. (Por Martín Navarro Vásquez)
Los favoritos son eliminados en el Masters de Shanghai
