La tormenta tropical “Raymond” se degradó a depresión tropical, informa el Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo detalla que el fenómeno se localiza 135 kilómetros de Cabo San Lucas y tocará tierra en unas horas.
En Los Cabos, autoridades activaron refugios temporales, donde 187 personas permanecen resguardadas.
La Capitanía de Puerto confirmó el cierre a la navegación para embarcaciones menores en La Paz, Los Barriles, San José del Cabo y Cabo San Lucas, ante las fuertes lluvias y vientos.
“Raymond” se degrada a depresión tropical; tocará tierra en unas horas en BCS
