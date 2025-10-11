La tormenta tropical “Raymond” se degradó a depresión tropical, informa el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo detalla que el fenómeno se localiza 135 kilómetros de Cabo San Lucas y tocará tierra en unas horas.

En Los Cabos, autoridades activaron refugios temporales, donde 187 personas permanecen resguardadas.

La Capitanía de Puerto confirmó el cierre a la navegación para embarcaciones menores en La Paz, Los Barriles, San José del Cabo y Cabo San Lucas, ante las fuertes lluvias y vientos.