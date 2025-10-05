Nuevamente los hermanos Oropeza Vázquez fueron los principales protagonistas y se llevan las máximos honores al ganar el Medio Maratón de Tlajomulco que se corrió esta mañana con una participación de 3 mil atletas. En femenil, el triunfo fue para Isabel, la mayor de la dinastía Oropeza Vázquez con tiempo de 1 hora 18 minutos, 10 segundos y dijo que le gustó la nueva ruta pese a lo complicado de la misma.

“La verdad muy contenta de volver a este Medio Maratón me gusta mucho y estoy contenta con la victoria. ¿Qué te pareció el cambio de ruta? Pue es una ruta más complicada pero está muy padre hay muchas porras durante la ruta sobre todo en todos los pueblitos que pasa, mucho ánimo de la gente y eso me gusta mucho”.

En varonil ganó Israel Oropeza, con tiempo de 1 hora 12 minutos, seguido por el poblano Jorge Moreno. (Por Manuel Trujillo Soriano)