La Universidad de Guadalajara confirma que la incidencia de casos de Covid-19 en Jalisco en las últimas ocho semanas no es significativa, sin embargo es necesario tomar las cifras con reserva porque las personas no se realizan pruebas, explica Gabriela Macedo Ojeda, directora de la división de disciplinas para la preservación de la salud.

“Realmente el reporte de casos es bajo, oscila entre 32 y 73, pero algo que es importante destacar es que hay una tendencia hacia el incremento en el número de casos a partir de la semana del 24 al 30 de diciembre y bueno, en cuanto al número de defunciones no se observa alguna tendencia al alza”.

Aunque no hay una alza significativa, llama a la población a tomar sus precauciones como el uso de cubrebocas en lugares cerrados, la realización de prueba en caso de presentar síntomas y la vacunación. (Por Gricelda Torres Zambrano)