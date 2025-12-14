En la Semana 15 de la NFL, los Jefes de Kansas City y Patrick Mahomes, se quedaron sin posibilidades de clasificarse a los Playoffs tras una década de apariciones consecutivas, luego de perder el domingo por 16-13 ante Los Cargadores de los Ángeles y dejan su récord en apenas 6 triunfos por 8 derrotas.

Los triunfos de los Bills de Buffalo, los Texanos de Houston y de los Jaguares de Jacksonville terminaron por confirmar la eliminación de los Chiefs, que ganaron el Super Bowl en 2020, 2023 y 2024. Mientras en 2021 lo perdieron contra Tampa Bay y el de este año también lo perdieron ante las Aguilas de Philadelfia.

Los Broncos de Denver aseguraron su pase a la postemporada del Futbol Americano al derrotar por 34-26 a los Empacadores de Green Bay. Mientras que los Bills de Buffalo acabaron con la racha de diez triunfos consecutivos de Nueva Inglaterra al imponerse de visitantes por 35-31 a los Patriotas, con 28 puntos en los dos últimos cuartos, y ligan así su tercera victoria que los mantiene con posibilidades de obtener su sexto título en el Este de la Conferencia Americana. (Por Manuel Trujillo Soriano)