Los autos de McLaren siguen dominando las pistas en la Fórmula 1 y hoy fueron los mejores en la calificación del Gran Premio de Países Bajos, por lo cual saldrán adelante en la parrilla de salida.

Oscar Piastri ganó la pole posicion seguido de su coequipero Lando Norris. El tercer puesto fue para Max Verstappen de Red Bull.

La carrera en Países Bajos iniciará este domingo a las 7 hrs. Cabe mencionar que Norris fue quien terminó en el primer lugar en las tres pruebas libres realizadas en la actividad del Gran Premio holandés. (Por Martín Navarro Vásquez)