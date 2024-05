Porque lo educativo con la música no están peleados, el grupo “Los Meñiques de la casa” llega a la escena musical mexicana.

La agrupación originaria de Venezuela esta a punto de lanzar su primer material discográfico, con el que los niños pueden aprender hasta las tablas de multiplicar de una manera divertida, así lo platicó con Notisistema Rossi, integrante del dúo:

“Entonces lo que nosotros quisimos hacer es, ok, utilicemos estos géneros urbanos, el reggaeton, la cumbia, o cualquier género actual, que esté sonando, que los niños les guste, pero adecuemos letras que estén hechas para ellos, con propósito, educativas, y así inició ‘Los meñiques de la casa’ con las tablas de multiplicar, en reggaeton, en hip-hop, y en diferentes géneros”.

La pareja de “Los meñiques de la casa” son creadores de las letras de su música y pidieron no satanizar los géneros musicales, pero sí pidieron poner atención en las letras de las canciones, sobre todo cuando son para niños. (Por Katia Plascencia Muciño)