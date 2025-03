Acusa la presidenta Claudia Sheinbaum, que los ministros de la Corte pretenden dar un albazo con las designaciones del nuevo órgano judicial.

“¿Qué quiere hacer la ministra presidenta junto con algunos más, pues es adelantarse, ellos ya se van, se van en agosto, no se nos olvide, ellos dejan ya su cargo en agosto, el primero de septiembre entra la nueva Corte conformada por nueve personas. Entonces, quieren adelantarse, quieren dar un albazo, dejar ellos su propio órgano administrativo. Pero qué sentido tiene que avancen en eso si de todas maneras tienen que haber tres organismos asociados al Poder Judicial. Entonces está muy mal. Ahora, ellos necesitan ocho votos para poderlo aprobar. No tienen los ocho votos”.

Por ello su recomendación es que se dediquen a otros temas, como por ejemplo a no otorgar amparos en favor de delincuentes o a dar su fallo para que los grandes deudores del fisco paguen lo que deben. (Por Arturo García Caudillo)