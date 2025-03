Con aranceles o sin ellos, los programas sociales no corren ningún riesgo, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No tienen ningún riesgo los programas sociales, ninguno. Los programas de Bienestar, todos los programas de Bienestar, se mantengan o no lo aranceles de Estados Unidos, están garantizados, todos. Y ya pues el domingo vamos a platicar de otras cosas que haríamos, pero todos están garantizados. Es muy fuerte el pueblo de México”

Reitera que este tema no es responsabilidad de México, pues es una decisión unilateral de Donald Trump, y en el mismo sentido ya se tiene un plan para enfrentar esta situación y es independiente de cualquier otro anuncio que pueda darse. (Por Arturo García Caudillo)