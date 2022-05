Se publica hoy un desplegado en varios periódicos locales y nacionales firmado por los representantes de los tres poderes en la entidad, con un “ya basta” al grupo político que maneja a la Universidad de Guadalajara.

El documento señala que la autonomía universitaria no está por encima de los poderes públicos y de la Constitución.

Indica que las manifestaciones de los últimos meses de la universidad son para recuperar cotos de poder y recuerda que esta casa de estudios no es un partido político que lucha por el poder público, no es una agencia de colocaciones y no fue creada para desestabilizar al Estado.

Firman el documento el presidente de la Mesa directiva del Congreso, José María Martínez; el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro. (Por Claudia Manuela Pérez)