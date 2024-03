Los vidrios y los monumentos se reparan, las vidas de las mujeres no, asevera la directora de la Unidad de Igualdad de la UdeG, Érika Loyo, al pedirle a la población empatía con las causas que sacarán a las calles a millones de mujeres este viernes 8 de Marzo.

“Un vidrio se repara, la vida de las mujeres no. Un monumento se vuelve a pintar, la vida de las mujeres se desdibuja. Eso es una primera intención, pero la segunda es algo que me parece muy potente. Esas mujeres que se animan a salir a las calles, que se animan a romperlo todo, son a las primeras a las que podrían ellos recurrir, si una hermana suya desaparece”.

Señala por ejemplo que en los últimos tres años la marcha separatista ha roto los vidrios de la UdeG, sin embargo lo material se repone, pero la lucha de fondo de las mujeres por parar la violencia, es más importante.

En 2023, las asistentes a la marcha rondaron las 70 mil en Guadalajara (Por Gricelda Torres Zambrano)