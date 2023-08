Las papelerías del Centro de Guadalajara aún lucen semi vacías cuando falta una semana para la entrada al nuevo ciclo escolar.

En un recorrido realizado por Notisistema, algunos padres de familia madrugadores señalan que observan un incremento en los útiles escolares.

“Un poquito más caro, pero casi todo está igual de hace un año y no es mucho la diferencia -¿Qué fue lo que encontró más caro?- vine a comprar bandera”.

“Pues en mi experiencia, sí han bajado del año pasado -¿No subieron?- No, no subió, bajó”.

“Están mucho más caros que el año pasado -¿En qué porcentaje?- Digamos que algunos un 50, otros un 20, otros un 10, pero todo subió”.

Destacan que las libretas fueron las que más subieron su precio aunque hay diferentes categorías. (Por Claudia Manuela Pérez)