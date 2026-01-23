La cantante Lucero festejará 46 años de trayectoria con un concierto el 27 de marzo en el Auditorio Nacional. En un encuentro con los medios, la llamada “Novia de América” explicó que, al hacer un balance de su carrera, los resultados son positivos:

“Si yo pusiera en una balanza los mejores momentos contra los malos o peores momentos, es que sería imposible de equilibrar, porque creo que las cosas buenas o positivas son las que ganan siempre en mi carrera, además de que soy una persona positiva y optimista en la vida y que siempre veo lo bueno, la verdad es que dentro de todo lo que sucede en el mundo y mi vida, trato siempre de encontrar la mejor parte”

Para este aniversario, Lucero incluirá géneros como balada, pop y mariachi. Además, la cantante planea llevar este tour a diferentes ciudades del país durante el año. (Por Katia Plascencia Muciño)