El técnico Marcelo Michel Leaño le echó flores al plantel del Guadalajara, pese a que no ganó el clásico al América y solo se fue del Estadio Azteca con empate sin goles. Luego del cese a Víctor Manuel Vucetich. Leaño de manera interina se hizo cargo del equipo.

“La verdad es que tenemos unos jugadorazos, se pudo ver hoy. En la semana nos enfocamos en regresarles la confianza, les transmitimos mucha energía, hablamos de lo que representa ser jugador del Guadalajara y lo que queríamos era que la gente disfrutara este encuentro”, dijo en sus primeras declaraciones.

Agregó Michel Leaño que “hoy Chivas fue un equipo que representó a su historia. Fue dinámico, agresivo, peleó cada pelota con una unidad brutal, fue muy compacto en todo momento, los jugadores fueron valientes hacia al frente, propusimos y creo que fuimos agresivos con y sin pelota. El equipo mostró esbozos de lo que puede llegar a ser y evidentemente no nos vamos conformar hasta que sigamos mejorando, pero me voy con buenas sensaciones por lo hecho hoy”.

Chivas llegó a 14 unidades en el lugar 8 de la clasificación y no pierde desde la fecha 5 cuando fue goleado en casa por León. (Por Martín Navarro Vásquez)