Una vez más Luis Miguel enamoró a más de 35 mil personas con su presentación en el Estadio Jalisco la noche de este martes, como parte de su gira 2024.

El llamado “Sol de México” inició puntual su show acompañado por una decena de músicos y los temas “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor” y “Suave”.

Uno de los momentos con los que se encendieron aún más los ánimos de sus seguidores fue cuando llegó al escenario el Mariachi Vargas para interpretar “La Bikina” y “La Media vuelta”.

Por cierto, que previo al show, el director del mariachi, Carlos Martínez aseguró que el cantante aún no ha hablado de grabar un nuevo disco.

“No, de eso todavía no sé, la verdad no se, pero nosotros siempre vamos a estar encantados de estar con él en alguna próxima producción”.

Luis Miguel continuará con su gira lo que resta del 2024 y no hay planes de que continúe con la gira para el siguiente año. (Por Katia Plascencia Muciño)