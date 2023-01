Ante la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja, el nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana será un militar, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel. Y ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad. Es el general Luis Rodríguez Bucio, él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo un muy buen trabajo y le tenemos al general Bucio toda la confianza. Y en su lugar va a desempeñarse el general David Córdova Campos”.

De paso defendió el procedimiento mediante el cual se elige en Morena a los candidatos a cargos de elección popular, porque él mismo lo creó y debe respetarse, lo cual no hizo Mejía Berdeja, quien manifestó su desacuerdo al no aceptar su derrota y lanzarse como aspirante del PT a la gubernatura de Coahuila. (Por Arturo García Caudillo)