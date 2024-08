La caída en los mercados internacionales conocida como “el lunes negro”, no nos afecta tanto, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El peso llega a 19.55, nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto, porque nuestras finanzas son están fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más”

Indicó que la principal defensa de la economía mexicana es que hay reservas suficientes en el Banco de México y durante el sexenio el peso se fortaleció, a grado tal que es la primera vez en 50 años, que no se devalúa. (Por Arturo García Caudillo)