La cantante Lupita D’Alessio ofreció disculpas públicas tras haber criticado a Bobo Producciones por la organización de su concierto en Xalapa, Veracruz, programado para el 28 de junio.

A través de sus redes sociales, la “Leona dormida” admitió que su enojo y frustración la llevaron a expresarse de manera inapropiada.

“O sea, yo subí un video en donde estoy diciendo que Bobo producciones me falta el respeto, pero era por falta de comunicación. Lo hablé desde el enojo, desde la desesperación, cuando debe uno de esperar los tiempos y yo no me esperé y hablé desde el enojo y eso no vuelve a suceder, no medí las consecuencias, como bien me lo comentaron, me vi muy inmadura, y les pido perdón”.

Además, Lupita D’Alessio confirmó que está en la recta final de su gira de despedida, por lo que desea cerrar esta etapa de su vida de la mejor manera. (Por Katia Plascencia Muciño)