El Gobierno Federal vuelve a rasurar las cifras de personas desaparecidas, por lo cual el colectivo Luz de Esperanza en Jalisco, no avala la actualización que dio a conocer la Secretaria de Gobernación con más de 99 mil, explica su representante, Héctor Flores.

“Está el Gobierno Federal minimizando la grave crisis humanitaria que está viviendo el país. Esta cifra pudiera ser tres o cuatro veces más, es un esfuerzo continuado, rasurando las cifras, presentando una realidad que no corresponde en el país. Y como usted bien lo dice, la información que ellos dan, las cifras, se basan en datos erróneos”.

Reitera que ninguna de las 400 personas del colectivo Luz de Esperanza ha sido censada sobre su familiar desaparecido, por lo cual no acepta las cifras oficiales. (Por Gricelda Torres Zambrano)