Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el escritor Amin Maalouf reflexionó sobre el impacto que el avance tecnológico tiene en la vida contemporánea.

Señaló que, aunque ha procurado mantenerse cercano a los cambios del conocimiento y experimentar con las novedades, estos procesos también le han provocado decepciones y momentos de desaliento.

Maalouf advirtió que la velocidad del desarrollo tecnológico, como la inteligencia artificial, supera la capacidad humana para asimilarla.

Aun así, el autor mantuvo una postura orientada al optimismo, confiando en la posibilidad de que el progreso se encauce hacia fines constructivos para las sociedades.