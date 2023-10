Personas en sillas de ruedas denuncian que usar el Macrobús de la Calzada Independencia se ha vuelto un suplicio diario, pues acusan que las unidades cada vez tardan más en pasar una de otra. Si a eso se suma que ahora usan unidades más pequeñas, conocidas como duales y cada vez menos articuladas, las unidades se retacan y eso provoca que las personas con discapacidad no puedan abordar porque simplemente no les dejan espacio.

También hacen un llamado a la capacitación de los operadores, pues afirman, cada vez dejan más separados los camiones de las pasarelas de las estaciones y las sillas de ruedas no alcanzan a pasar. Habla Juan Carlos Contreras, usuario con discapacidad:

“Soy un usuario que necesito el apoyo porque son inconscientes, les pide uno el favor y se quedan separados a la hora de subir. Entonces ya me quebraron la pata y ya no puedo subir porque se quedan separados”.

Acusan que aun cuando los camiones quedan cerca de las pasarelas, las unidades se quedan más elevadas del nivel de la estación y las sillas de ruedas tampoco pueden abordar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)