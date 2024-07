La señora María del Rosario Macías puede dormir hoy sabiendo que encontró a su hija desaparecida, cuyo cadáver estuvo en el Semefo sin ser identificada, sin embargo ahora viene la segunda parte de esta pesadilla: que las autoridades encuentren a quien le quitó la vida.

Esta mujer pide a quien corresponda que pongan más atención en los casos de personas fallecidas sin identificar para que su historia no se repita.

“Pues que pongan más atención. Las mamás sufrimos mucho. Sufrimos mucho a raíz de que desaparece un hijo porque se nos va la vida. Se nos va la vida porque tenemos más hijos. Tenemos que salir día con día a buscarlos y desatendemos a nuestros otros hijos. Y la verdad salimos con miedo porque no sabemos si regresamos o no regresamos”.

El cuerpo de María Guadalupe Alcalá Macías fue encontrado seis meses después de desaparición en Tlajomulco de Zúñiga y desde entonces nadie le había dicho a su mamá que ya la habían encontrado. (Por José Luis Escamilla)