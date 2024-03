Por segundo día consecutivo, la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, acudió a Palacio Nacional en busca de ser recibida por el presidente López Obrador.

“Pues mira, ayer no tuve resultados como madre buscadora y ya me di cuenta que el presidente a las madres buscadoras no nos atiende, pero atiende beisbolistas. Entonces pues el día de hoy vengo vestida de beisbolista para ver si así tengo resultados y él me pueda atender y poder recibir esta pala que yo se la quiero entregar personalmente. No se la voy a dejar en ningún lugar”.

Flores se plantó nuevamente en la puerta de la calle de Moneda, vistiendo gorra de los Azulejos de Toronto y casaca de los Yankees de Nueva York, portando en la mano un con un cartón en el que se podía leer: “Presidente, soy beisbolista, ¿me deja pasar?”. (Por Arturo García Caudillo)