Madres víctimas de violencia vicaria en Jalisco presentarán amparos contra el dictamen aprobado la semana pasada por el Congreso del Estado, porque lejos quedó de la tipificación que buscaban para la protección de ellas y sus hijos, advierte Jazmín Guzmán.

“No lo tipifican como violencia vicaria, es en lo que no estamos de acuerdo. Y posteriormente ya, habíamos planteado ya un recurso de amparo para que frenen lo que están haciendo porque en realidad no nos favorece creo que a nadie”.

Cabe destacar que la diputada panista Mirelle Montes, le pide al gobernador Enrique Alfaro que vete el dictamen aprobado por los legisladores, que reforma varios artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no considera como delito la violencia vicaria. Sustituye el concepto como violencia por interpósita persona (Por Gricelda Torres Zambrano)