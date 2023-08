Maestros de Jalisco analizan esta semana los libros de texto de la SEP que están en medio de la controversia, señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

Luego de la inconformidad que mostraron los maestros ante el gobernador está mañana porque no se han repartido los libros, asegura que tienen ya su contenido aunque sea de manera virtual.

“Esta semana los maestros pueden acceder a los libros de texto para poderlos valorar , hacia el viernes can a contestar un formulario en donde nos vamos a dar cuenta el valor que le ven al libro, qué detalles se tienen que corregir, pero hoy en este cambio curricolar el libro es un auxiliar, independientemente si sen hubieran entregado yo, el libro ya no es a lo que estábamos acostumbrados”.

Detalla que los libros para preescolar serán los mismos que el año pasado según lo ordenó la SEP , los de primaria están guardados en bodegas y los de secundaria no han llegado. (Por Claudia Manuela Pérez)