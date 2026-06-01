Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protagonizaron momentos de tensión en el Centro Histórico de la Ciudad de México al intentar derribar las vallas metálicas instaladas para impedir su acceso a la zona donde se monta el FIFA Fan Festival.

Tras marchar desde el Ángel de la Independencia, los docentes avanzaron por avenida 20 de Noviembre, donde algunos manifestantes golpearon las barreras de seguridad y causaron daños a una unidad de la Policía capitalina.

Durante la movilización también se reportó el lanzamiento de cohetones, mientras elementos de seguridad respondieron con extintores para contener el avance.

Dirigentes de la CNTE llamaron a los participantes a mantener el orden en medio de la confrontación.