Maestros del sur de Zacatecas bloquean intermitentemente la carretera federal 23 Guadalajara-Colotlán para protestar por la falta de pagos y prestaciones en su entidad.

Los docentes advierten que no dejarán su protesta hasta las autoridades de su entidad no resuelvan las demandas, entre ellas el pago del aguinaldo 2024 y de tres quincenas que no les han saldado.

Uno de los manifestantes detalla que los bloqueos serán cada 20 minutos.

“No es paro continuo, son 20 minutos, tres periodos de 20 minutos y vamos a ver qué más acciones, a ver si Gobierno del Estado nos quiere hacer caso a nosotros los maestros. Somos maestros de la Sección 34 y de la Sección 58 del SNTE zacatecano”.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado a dialogar con los manifestantes.