Ante las evidencias, queda claro que los magistrados del Tribunal Electoral se han plegado ante el poder, asegura la ex candidata de oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

“Seguramente si les hubieran dicho que en la oficina de Mónica estaba Claudia Sheinbaum hubieran corrido, pero como estaba yo, para ellos yo ya no existo. Me llama la atención dos cosas que están pasando que algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional, ese es mi punto de vista, pero mi sentir es que algunos magistrados ya cedieron ante la presión”.

Y es que Gálvez Ruíz fue citada para hoy en la sede del tribunal, pero sólo pudo entrevistarse por separado con la presidenta Mónica Soto y el magistrado Reyes Rodríguez. (Por Arturo García Caudillo)