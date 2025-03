La cantautora Majo Rivas presenta su nuevo sencillo titulado “500 palabras”, una canción que toca las fibras más profundas del desamor, así lo describió la originaria de Chihuahua para Notisistema.

“Lo que me gusta mucho de esta canción, es que hay una conclusión, dentro de la letra que es como que empieza a contar una historia de cómo me siento así, otra vez pido perdón por algo que no hice yo y como enumerando como todas estas cosas que pasan en una relación tóxica, o en una relación en la que no eres completamente feliz, y al final es como, bueno, otra foto en el cajón, se que irme es lo mejor y al final la conclusión es como al final si me fui”.

Majo Rivas será la encargada de abrir el concierto de Renee en la Ciudad de México y espera pronto anunciar las fechas de su próximo show en solitario. (Por Katia Plascencia Muciño)