El italiano Kimi Antonelli de Mercedes, sorprendió y ganó la pole position del Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, por lo que será el primero en la parrilla de salida, en tanto Sergio Pérez tuvo un mal sábado y saldrá casi al último.

Max Verstappen de Red Bull saldrá segundo y tercero el de Ferrari Charles Leclerc. Mala calificación tuvo el tapatío

Checo Pérez tuvo un día malo y saldrá hasta la posición 21.

Previamente Lando Norris ganó la carrera sprint. McLaren hizo el 1-2 pues llegó después a la meta Óscar Piastri. Completó el podio Charles Leclerc de Ferrari. Checo concluyó hasta la posición 17. (Por Martín Navarro Vásquez)