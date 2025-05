La maternidad no debe ser una tarea en solitario. Por eso, Mamá A. C es una organización que apoya a las madres para que mientras ellas trabajan sus hijos continúen sus estudios. Los hijos de Griselda Hernández, quien trabaja como lavacoches afuera de la prepa 1, estudian a partir de este programa.

“Sí,me ayuda bastante porque anteriormente a mis hijos no los tenía estudiando por lo mismo, como yo trabajo lavando coches, o sea, literalmente es de 8 de la mañana a 8 de la noche. No tenía tiempo para llevarlos a la escuela, En una ocasión sí tenía tiempo. Estaban en una escuela a la vuelta donde yo trabajo, pero lamentablemente cambiaron de director y ya no me los quisieron aceptar.”

Mamá AC es una organización que hace posible que 160 niños estén estudiando mientras sus mamás trabajan en las calles. (Por Priscila Hernández Flores)