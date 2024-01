El cantante y actor Mane de la Parra se adentra en el mundo de la conducción, una faceta que mencionó tenía ganas de probar y agradece que la producción del programa “Mira quien baila, la revancha” le permitan desarrollar y aprender.

En entrevista con Notisistema, el cantautor mencionó que lo que más le gusta es que el público lo conocerá en esta faceta.

“Para mí es una oportunidad bien bonita porque la gente me conoce por mis personajes, conocen a Nachito, en corona de lágrimas, conocen a los diferentes personajes que he tenido el honor de interpretar, pero mucha gente no me conoce a mí, como la gente que me va a ver en conciertos, entonces que la gente pueda tener un poquito más conciencia de quién realmente soy, de cómo reacciono, de cómo pienso, me da mucha libertad para decir cualquier burrada, entonces es divertido”

Mane de la Parra aseguró que entre sus planes para este 2024 está la realización de su próximo disco, además de que ya hay planes para regresar a las telenovelas en los próximos meses. (Por Katia Plascencia Muciño)