El cantante Mane de la Parra quiso incursionar como productor, y pasó 5 años creando el proyecto “Olé México” con el fin de romper las fronteras musicales entre España y nuestro país. Hoy, es una realidad con la ayuda de su hermana Alondra de la Parra y están por iniciar una gira. Así lo narra Mané de la Parra, creador del proyecto, en entrevista con Notisistema.

“Es un colectivo que lo que hace es llevar la música, los tesoros musicales de la música romántica mexicana al rededor del mundo, y creo que en este caso no puede haber mejor representante de la música, de nuestra música como lo es Eugenia León y la verdad es un proyecto que nace hace ya unos años justamente de enseñar que la música no nomas rompe fronteras, si no que no las tiene”.

Olé México con Alondra de la Parra, Buika, Pitingo y Eugenia León se presentará en el Auditorio Telmex el próximo 15 de diciembre. (Por Kevin Casillas / Foto: Instagram)